«Сказки про любовь» зазвучат для петрозаводчан в филармонии

Только на один день приедут из Минска в Петрозаводск артисты уникального ансамбля «Камерата». Концерт называется «Сказки про любовь» и проходит в рамках фестиваля «Осенняя лира». Еще до начала праздника камерной музыки в филармонии, этих артистов назвали хедлайнерами нынешней «Осенней лиры».

Уникальный в своем роде коллектив хорошо знаком и любим петрозаводчанами. Его исполнительская манера основана на использовании пения а-капелла с техникой «микрофонного» пения и одновременной обработкой голосов с помощью электроники. Музыкальный жанр, в котором работают артисты можно обозначить как world music: в нем сочетаются переработанные на современный лад славянские мотивы, африканские ритмы, восточные интонации и азиатская поэзия. Также нашлось место американскому джазу и европейскому ретро.

Основную часть программы «Сказки про любовь», с которой приезжают белорусские музыканты, составляют оригинальные авторские композиции, основанные на идее национального белорусского фольклора и написанной в присущей только ансамблю композиторской манере и технике. Дополняют и органично вписываются в программу концерта известные джазовые хиты.

В одной уникальной программе друг друга будут сменять «Каралева ночка» и «Go down Moses», «Два лебедзi» и «Sway», «Зялены вiнаград» и «Besame mucho», «Mambo swing» и «Между небом и землей». А самой значимой для себя артисты считают композицию «Снега», которая тоже прозвучит на концерте в филармонии. И это еще далеко не все. Со слов артистов, эти композиции «объединены темой любви, которая является движущей силой творчества, вдохновения и самой жизни». Поэтому программа и называется «Сказки про любовь».

Полный состав ансамбля – это семь солистов, и все они приедут в Петрозаводск. Многие поклонники «Камераты» удивляются, как можно было так безошибочно отобрать в ансамбль вокалистов, каждый из которых обладает и уникальным голосом, и танцевальной пластикой, и актерскими навыками. По словам участников творческого коллектива, требования к соискателям «просты»: профессиональный вокал, склонность к импровизационному мышлению, ответственность и коммуникабельность.

Приобрести билеты можно в кассах филармонии или на сайте .

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