Скамейки, урны, ограждения на скалах установят в каймановском лесу

Каймановский лес в Суоярви хотят превратить из свалки битого стекла, мусора и места, где собираются асоциальные люди, в территорию для цивильного отдыха.

Участники проекта «Процвет» намерены создать экотропу «Три скалки» и приглашают подключиться местных жителей. Волонтеры опровергают слухи о том, что при реализации проекта пострадает каймановский лес. Активисты хотят очистить территорию от мусора, поставить указатели по ходу маршрута, информационные стенды о природе и геологии, аншлаги о правилах поведения в природе и о встречающихся растениях, поставить скамейки, урны и оборудовать стоянки для безопасного отдыха на скалках (ограждения и подходы к скалкам), установить деревянные скульптуры животных для фотозон.

Уборка каймановского леса запланирована на 5 июня. Жителей Суоярви приглашают на субботник в 13:00. Сбор участников у музея на Кайманова,5. Мешки и перчатки обещают выдать, но участники акции могут взять свой инвентарь.

«Сейчас эта территория представляет собой свалку мусора и битого стекла, а также пристанище для асоциальных групп населения, место сборища неадекватных людей. Потому что нельзя назвать нормальными тех, кто оставляет после себя еженедельно такие груды мусора и битого стекла! Только с начала мая состоялось 4 субботника по уборке территории. Но люди продолжают мусорить!» - сообщается в паблике проекта. (фото vk.com)