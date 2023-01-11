«СКА-Карелия» проведет заключительную домашнюю серию игр

Хоккейный клуб «СКА-Карелия» готовится к началу заключительной домашней серии игр в первенстве МХЛ в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В рамках домашней серии карельский коллектив проведет шесть матчей с командами «серебряного» дивизиона МХЛ. Первая игра состоится уже 14 января - в гости в Кондопогу приедет МХК «Тайфун» из Приморского края. Начало встречи в 13 часов.

Болельщиков приглашают на трибуны Ледового дворца для поддержки наших хоккеистов. // Фото пресс-службы МХК «СКА-Карелия»