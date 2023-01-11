«Золото» и «бронзу» завоевали юные карельские футболистки

Две команды из Карелии отличились на открытом «Рождественском турнире по мини-футболу». Соревнования прошли в Петербурге 6 – 8 января, сообщили в Минобразования и спорта РК.

За победу боролись 15 команд девочек 2011–2013 годов рождения. Честь нашей республики защищали команда «Карелочка» из Олонца и команда Спортшколы №7 Петрозаводска.

Петрозаводчанки победили в подгруппе «Серебряная лига», футболистки «Карелочки» завоевали бронзу.

В общем итоговом зачете петрозаводские спортсменки заняли четвертое место, а футболистки из Олонца - шестое. // фото: vk.com/minsportkareli