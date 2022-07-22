Ситуацию с лесными пожарами в Карелии назвали стабильной

Ситуация с лесными пожарами в Карелии в самый пик пожароопасного сезона стабильная. Об этом сообщили в Минприроды РК.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году именно 16-23 июля в республике страшно горели леса. В 2021 году на 21 июля в Карелии было зафиксировано 250 пожаров на площади 8 443 гектара. Каждый день их площадь увеличивалась более чем на 1000 гектаров.

С начала пожароопасного сезона этого года в лесах республики возникло 57 лесных пожаров на площади 111 гектаров.

После увеличения финансирования в Карелии удалось улучшить авиационное патрулирование лесов. Это позволяет выявлять пожары на малых площадях и оперативно посылать группы для их тушения.

Сейчас в Карелии установился третий класс пожарной опасности, по прогнозу в ближайшие дни ожидается повышение класса пожарной опасности из-за жаркой погоды. Жителям республики напоминают, что в РК действует особый противопожарный режим, разведение костров запрещено.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8(8142) 55-55-80. Фото Минприроды РК