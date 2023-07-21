Систему оплату ЖКУ собираются изменить

В России могут завести специальные банковские счета для оплаты коммунальных услуг. Изменения прорабатывают в Минстрое РФ, пишет газета «Известия».

Жильцы перечисляют деньги управляющей компании в общий котел, у них нет возможности проверить, используются ли средства по назначению. По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, жильцы могут контролировать использование денег раз год, когда утверждается отчет о расходах и план будущих трат. Жильцы могут перейти на прямую оплату коммуналки ресурсоснабжающим организациям по решению общего собрания, тем не менее большой поток денег проходит через УК.

Предполагается, что со спецсчета управляющая организация будет переводить деньги только тем компаниям, которые поставляют в дом воду, тепло и электричество.

Ожидается, что изменение системы оплаты ЖКУ, повысит финансовую прозрачность в сфере ЖКХ, но не решит проблему с неплательщиками. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»