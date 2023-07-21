Основам боевого применения беспилотников обучат российских школьников

Предполагается, что уже с 1 сентября в школах ученикам будут рассказывать о том, как пак пользоваться беспилотниками. Эти знания будут передавать на уроках начальной военной подготовки. Об инициативе РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.

С его слов, предложение поддержали в Минпросвещения.

«По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников», - сообщил сенатор. // фото unsplash.com