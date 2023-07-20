Минимальный срок действия ОСАГО сокращают до одного дня

Предусматривающий возможность купить ОСАГО на один день законопроект во втором чтении приняла Госдума РФ. В документе сказано, что оформить полис можно на срок од одного дня до трех месяцев, сообщил Банк России в своем Telegram-канале.

Такие краткосрочные полисы будут покупать автомобилисты, использующие машину в ограниченный период.

У таких полисов будет отложенный срок начала действия, чтобы исключить мошенничество с оформлением ОСАГО сразу после ДТП. Полисы начинают действовать через три дня после оформления либо по согласованию со страховщиком.

При расчете их стоимости будут применять понижающий коэффициент, страховщики определят его самостоятельно. Закон вступит в силу через 210 дней после дня его опубликования. // фото: standret/freepik.com