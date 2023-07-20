Подача документов в вузы через Госуслуги станет обязательной

Уже со следующего года подавать документы на поступление в вузы можно будет только через портал «Госуслуги». Об этом со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщил ТАСС.

Чиновник отметил, что сервис «Поступление в вуз онлайн» в данный момент очень популярен. Им в этом году пользуется порядка 40 процентов абитуриентов.

- Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис,

- сказал Чернышенко.

Сейчас такая возможность организована более чем в тысяче российских вузов, включая филиалы. Но в 2024 году использование программы станет обязательной для всех вузов России. // фото: @ freepik/ freepik.com