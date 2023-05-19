19 мая 2023, 11:15
Систему электронных виз до конца июня запустят в России
Стало известно, когда и кому будут выдавать электронные въездные документы
Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков сказал, что скоро в России появятся электронные визы. Систему должны запустить совсем скоро, передает РИА Новости.
- Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу,
- заявил Вахруков на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».
Он добавил, что выдавать такие визы планируют с июля, а Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна. так решило ранее российское правительство. // фото: freepik.com