Систему электронных виз до конца июня запустят в России

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков сказал, что скоро в России появятся электронные визы. Систему должны запустить совсем скоро, передает РИА Новости.

- Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу,

- заявил Вахруков на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

Он добавил, что выдавать такие визы планируют с июля, а Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна. так решило ранее российское правительство. // фото: freepik.com