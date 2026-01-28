28 января 2026, 06:45
Автоклуб 10 RUS

Система видеонаблюдения нацелилась на нарушителей на мосту

Нарушителей ПДД будут ловить в Соломенном, камеры установят и на других переправах
мост
фото «Петрозаводск говорит»

Система видеонаблюдения заработала на переправе через Логмозерский пролив в Соломенном в Петрозаводске. Система позволит быстро реагировать на нештатные ситуации и предотвращать правонарушения.

Информацию о водителях, которые нарушают правила движения, включая проезд с превышением допустимой массы, будет передаваться в Госавтоинспекцию для привлечения к ответственности.

Аналогичные системы видеонаблюдения появятся также на Красноармейском мосту, Кукковском мосту и Комсомольском путепроводе.

Обсудить
Метки: 
Соломенное
мост
Петрозаводск
видеонаблюдение