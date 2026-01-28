Система видеонаблюдения нацелилась на нарушителей на мосту

Система видеонаблюдения заработала на переправе через Логмозерский пролив в Соломенном в Петрозаводске. Система позволит быстро реагировать на нештатные ситуации и предотвращать правонарушения.

Информацию о водителях, которые нарушают правила движения, включая проезд с превышением допустимой массы, будет передаваться в Госавтоинспекцию для привлечения к ответственности.

Аналогичные системы видеонаблюдения появятся также на Красноармейском мосту, Кукковском мосту и Комсомольском путепроводе.