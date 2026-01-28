28 января 2026, 06:45
Система видеонаблюдения нацелилась на нарушителей на мосту
Нарушителей ПДД будут ловить в Соломенном, камеры установят и на других переправах
фото «Петрозаводск говорит»
Система видеонаблюдения заработала на переправе через Логмозерский пролив в Соломенном в Петрозаводске. Система позволит быстро реагировать на нештатные ситуации и предотвращать правонарушения.
Информацию о водителях, которые нарушают правила движения, включая проезд с превышением допустимой массы, будет передаваться в Госавтоинспекцию для привлечения к ответственности.
Аналогичные системы видеонаблюдения появятся также на Красноармейском мосту, Кукковском мосту и Комсомольском путепроводе.