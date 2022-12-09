Сирены завоют в Петрозаводске в понедельник

В Петрозаводске 12 декабря будет проведена проверка систем оповещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

С 10:15 до 11:15 рупорные громкоговорители, расположенные на доме №25а по улице Правды и на доме №5а по улице Попова, будут передавать речевое сообщение «Внимание, проводится проверка системы оповещения» и сигнал «Внимание всем!» в виде сирены.

Мэрия просит горожан не беспокоиться - начинается проверка обновленной системы оповещения. В ходе реконструкции в районах карельской столицы были установлены 18 громкоговорителей. // Фото: unsplash.com