Синоптики советуют россиянам не надеяться на раннюю весну

В марте показатели температуры воздуха в европейских регионах России будут в пределах нормы. Высоких температур ожидать не стоит, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Март может быть теплым, если будут теплые ветры и воздушные массы поступать, но он не может быть экстремально теплым. При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух, но сейчас, очевидно, ситуация другая. Температура в марте ожидается около нормы,

- сообщил синоптик.

Вильфанд также отметил, что ранней весны ждать не стоит. Никаких предпосылок для такого поворота событий в этом году нет. Фото kolosinform.ru