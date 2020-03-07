Синоптики рассказали о погоде в Карелии 8 марта

В воскресенье, 8 марта, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью будет северо-восточный, северный, днем северо-западный слабый. Температура воздуха ночью прогнозируется от 0 до -2, днем от 0 до +2 градусов.

В целом по Карелии погода будет облачной с прояснениями. Ночью по юго-восточным районам местами пройдет небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ожидается юго-западный умеренный, на юге ночью северо-восточный, северный, днем северо-западный слабый. Температура воздуха ночью – от 0 до -5, по северным районам от -5 до -10, днем – от -2 до +3 градусов.

А вот какой прогноз дает сайт gismeteo.ru по районным центрам Карелии

В Костомукше – переменная облачность, температура воздуха от -8 до +2 градусов.

В Сегеже – ясно, температура воздуха от -6 до -2 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, температура воздуха от -8 до +2 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.