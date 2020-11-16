Синоптики прогнозируют непогоду в Карелии

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в начале этой недели в нескольких регионах России, в том числе в Карелии, сообщает ТАСС.

"В середине недели в Новгородской, Ленинградской областях и Карелии дождь и мокрый снег, также усиление ветра до 15-20 м/с",

- «радует» нас научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Увы, такая отвратительная погода будет стоять не только на Северо-Западе.

В частности, Ростовскую область и Сочи ожидают мокрый снег, гололедица и налипание снега, а Воронежскую и Белгородские области - метели и гололед.

Кроме того, по словам Вильфанда, сильный дождь и мокрый снег пройдут в республиках Северного Кавказа, а в районе Новороссийска в середине недели будет сильный ветер с порывами до 23 м/с.

Фото с сайта regionsamara.ru