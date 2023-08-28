Синоптики прогнозируют до 21 градуса тепла во вторник в Карелии

Завтра, 29 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +18,+20°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13°С, на востоке местами до +3°С, днем +16, +21°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +20, переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»