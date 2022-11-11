Синоптики предупредили жителей Карелии о сильном ветре

В Карелию идет сильный ветер. Об этом предупреждает МЧС по РК со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным ведомства, днем 12 ноября и 13 ноября в Карелии, преимущественно по центральным и южным районам, ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления может попасть вся территория республики, включая Петрозаводск.

Жителям Карелии рекомендуют ограничить передвижение на личном транспорте, нахождение детей на улице и использование пешеходных подвесных мостов. // Фото: unsplash.com