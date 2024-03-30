Синоптики обещают почти теплое воскресенье в Карелии

31 марта в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем без существенных осадков.

На дорогах республики местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, на севере западный, северо-западный умеренный. Температура ночью +2, -3°С, на севере -2, -7, днем +4, +9°С, на севере до -2°С.

В Петрозаводске также ожидается облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +5,+7°С. Атмосферное давление будет расти. // Фото: Петрозаводск говорит.