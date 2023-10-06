06 октября 2023, 06:30
Синоптики дали прогноз погоды на пятницу в Карелии
Днем 6 октября потеплеет до плюс 8 градусов
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +5, +7, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3,+8.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +5;
В Кондопоге, Олонце, Сортавале днем +8;
В Медвежьегорске, Пудоже днем +7;
В Сегеже, Суоярви днем +6. // фото «Петрозаводск говорит»