Синоптики дали прогноз погоды на пятницу в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +5, +7, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3,+8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +5;

В Кондопоге, Олонце, Сортавале днем +8;

В Медвежьегорске, Пудоже днем +7;

В Сегеже, Суоярви днем +6. // фото «Петрозаводск говорит»