Синоптик предупредил россиян об особенности предстоящей зимы

Особенностью предстоящей зимы станут экстремальные перепады температур. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Слова специалиста приводит ТАСС.

Метеоролог отметил, что оттепели этой зимой будут сменяться сильными морозами. При этом в целом зима обещает быть теплой.

«Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться», - сказал Вильфанд. // Фото: unsplash.com / Kajetan Sumila