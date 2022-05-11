Симптомы опасного детского гепатита назвал Роспотребнадзор

Гепатит, распространяющийся среди детей в Европе, считают очень странным и опасным. Его происхождение неизвестно, но уже есть летальные исходы. О симптомах заболевания рассказали в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Глава Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова объяснила, в каком случае родителям нужно насторожиться. По ее словам, основными признаками болезни являются апатия, вялость, рвота, обесцвечивание мочи и кала.

Известно уже о 170 случаях такого гепатита в Европе. Болеют только дети в возрасте от месяца до 16 лет, зафиксирован как минимум один смертельный исход. Многим пациентам нужна трансплантация печени. // Фото: PaliGraficas/ pixabay.com