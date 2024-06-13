Силовики задержали пятерых нарушителей в Карелии

12 июня росгварейцев вызывали в сетевые магазины на Заводской, Советской и Пролетарской улицах в Кондопоге. Был задержан 32-летний нетрезвый мужчина. Он нарушал общественный порядок, ругался матом и мешал персоналу. За аналогичное правонарушение, а также попытку хищения товара, была задержана 43-летняя кондопожанка. Еще один местный житель попался на хищении шести флаконов дезодоранта.

В Петрозаводске и Сегеже двое граждан, 45 и 50 лет, намеревались вынести товары под одеждой. Но их заметили и не дали уйти.

Задержанных нарушителей передали полиции. // фото пресс-службы управления вневедомственной охраны по РК