13 июня 2024, 10:43
Силовики задержали пятерых нарушителей в Карелии
Росгвардейцы выезжали по сигналу тревоги в магазины Петрозаводска, Кондопоги и Сегежи
12 июня росгварейцев вызывали в сетевые магазины на Заводской, Советской и Пролетарской улицах в Кондопоге. Был задержан 32-летний нетрезвый мужчина. Он нарушал общественный порядок, ругался матом и мешал персоналу. За аналогичное правонарушение, а также попытку хищения товара, была задержана 43-летняя кондопожанка. Еще один местный житель попался на хищении шести флаконов дезодоранта.
В Петрозаводске и Сегеже двое граждан, 45 и 50 лет, намеревались вынести товары под одеждой. Но их заметили и не дали уйти.
Задержанных нарушителей передали полиции. // фото пресс-службы управления вневедомственной охраны по РК