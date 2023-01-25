Сильный ветер сохранится в Петрозаводске и в четверг

Непогода не уйдет из Карелии и в четверг. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Гидрометцентр РК.

По информации синоптиков, ночью 26 января в некоторых районах республики сохранится сильный юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного природного явления может попасть и столица Карелии. // Фото: unsplash.com