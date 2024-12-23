Сильный снегопад снова ожидается в Карелии

МЧС Карелии предупреждает о сильном снеге, который ожидается в первой половине дня 23 декабря в северных районах республики.

В частности, неблагоприятные погодные условия прогнозируют в Костомукше, Беломорске, Сегеже, Калевале, Кеми и Лоухском районе.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

- Не подходить близко к провисающим проводам.

- Не пытаться самостоятельно спилить деревья, упавшие на линии электропередачи. Такие работы должны проводиться только после отключения электросети.

- Избегать нахождения рядом со слабыми конструкциями, крышами зданий и большими деревьями, которые могут обрушиться под весом снега.

- Ограничить использование личного транспорта.

- Соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями при движении по скользкой дороге.

- Перед поездками проверять уровень топлива, наличие инструментов (лопаты, тросы), заряд мобильных устройств, номера экстренных служб, фонари.

- Контролировать пребывание детей на улице.

- Воздержаться от прогулок по пешеходным подвесным мостам. // фото: «Петрозаводск говорит»