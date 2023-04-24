24 апреля 2023, 08:41
Сильная магнитная буря началась на Земле
Жители Карелии могут наблюдать полярные сияния
На Земле началась сильная геомагнитная буря. Об этом сообщает ТАСС.
Степень возмущенности магнитного поля Земли поднялась до уровня G3 по пятибалльной шкале. На планете могут наблюдаться серьезные помехи в связи, фиксироваться ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем. Также возможны «закипания» масляных трансформаторов. Для аппаратов в космосе может потребоваться коррекция в ориентации.
Жители Карелии при наличии ясной погоды могут наблюдать полярные сияния. Они будут видны даже в центральной части России. // Фото: unsplash.com