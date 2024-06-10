Силачи из Карелии взяли четыре золота в Санкт-Петербурге

Пауэрлифтеры из Карелии завоевали четыре золота на турнире «Невские звезды», который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В своих возрастных и весовых категориях первое место заняли Валентин Кобылин и Сергей Казеннов из Сортавальского района, Елена Чингина из Петрозаводска и ветеран карельского спорта Сергей Павлюков.

Отметим, что Сергей Павлюков не только встретил на помосте свой 69-й день рождения, но и установил два рекорда Карелии. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»