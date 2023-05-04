Школьники навели порядок на Кургане Славы

В преддверии Дня Победы ребята и взрослые из поселка Чална провели субботник в местечке Виллагора Пряжинского района, где во время Великой Отечественной войны находился один из оборонительных рубежей Петрозаводска.

Представитель Фонда «Эстафета поколений» Сергей Томашев рассказал об историческом прошлом этого места, в частности об истории формирования 313-й стрелковой дивизии, бойцы и командиры которой героически отстаивали рубежи Петрозаводска, о возникновении воинского захоронения, о работе фонда «Эстафета поколений».

«Вот уже 15 лет подряд в начале сентября на Кургане Славы проходят захоронения красноармейцев 313-й стрелковой дивизии», — подчеркнул Сергей Томашев.

После экскурсии ребята провели уборку территории захоронения.

«Огромное спасибо за все, что вы делаете! Низкий вам поклон от внучки солдата, которому вы вернули доброе имя. Здоровья вам всем и вашим близким, удачи во всех делах и всего самого доброго», — поблагодарила участников мероприятия жительница Чалны Людмила Ковалева.

Мемориальный комплекс захоронений советских воинов, павших в сентябре 1941 года в ходе ожесточенных боев по сдерживанию наступления финской армии на Петрозаводск, расположен к северо-западу от Петрозаводска на 39-м километре автодороги Петрозаводск — Суоярви. // фото со странички КРОФ «Эстафета поколений»