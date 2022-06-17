Школьники на каникулах могут научиться блогингу и программированию

Школьники и учителя карельских школ продолжают осваивать современные цифровые образовательные ресурсы. Для них открыт доступ к образовательным курсам спецпроекта «Лето знаний».

Учитель Шелтозерской школы Алеся Анушенкова уверена, что ученики смогут найти для себя много нового и интересного.

Безусловно, очень полезная платформа как для детей, так и для учителей. Все доступно и понятно, не надо нигде ничего искать. Для детей - большой выбор заданий по разным предметам. Ученик сразу может пройти несколько заданий, олимпиад по разным дисциплинам. Для учителей - широкий спектр курсов, которые сейчас нам очень необходимы,

‒ рассказала Алеся Анушенкова.

«Лето знаний» – это подборка курсов в каталоге цифрового образовательного контента на сайте educont.ru. Там собрано более 450 развивающих курсов для школьников, которые подходят для изучения во время летних каникул.

За первые две недели работы в раздел «Лето знаний» зашли более 200 тысяч уникальных пользователей по всей России. Из них 1 619 учителей и 209 262 школьника. Среди самых популярных курсов ― программирование, русский язык, астрономия, сборники олимпиадных заданий.

Все участники отмечают, что формат интерактивных курсов с элементами игры делает обучение более интересным и очень эффективным. Семиклассница Екатерина Апроду из школы №43 Петрозаводска уже начала проходить один из курсов и рассказала о своих впечатлениях.

На каникулах появилось много свободного времени, поэтому я попросила маму зарегистрировать меня на сайте, чтобы можно было выбрать самый интересный курс. Я выбрала английский язык и очень довольна. Обучение в виде игровых заданий мне нравится,

‒ рассказала Екатерина Апроду.

Также в разделе «Лето знаний» учителя могут пройти оценку цифровых компетенций и курсы повышения квалификации по применению цифровых учебных материалов в педагогической деятельности. А родители получат бесплатный контент от коммерческих образовательных платформ, учебные курсы от ТОП-преподавателей РФ. Также они смогут отследить учебный прогресс ребенка.

Доступ к образовательным курсам спецпроекта «Лето знаний» открыт с 1 июня по 1 сентября после регистрации на сайте educont.ru.