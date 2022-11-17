Школьники Ляскеля попробовали себя в роли теле- и радиоведущих

Много интересного в один из ноябрьских дней открыли для себя школьники Ляскеля, приехавшие в Петрозаводск по приглашению главного редактора телеканала «Ника Плюс» Андрея Мазуровского.

Ребятам представилась возможность ощутить себя в «шкуре» телеведущего, вникнуть в тайны полиграфии, потрогать раритетные радиолы, патефоны и камеры в музее «Ники». Впрочем, для детей цифровой эпохи и стационарный телефон - вещь из лавки древностей.

Многие петрозаводчане еще помнят, что в здании по улице Лыжная, 6 в советские времена располагался кинотеатр «Строитель».

Сегодня здесь Издательский дом «ПетроПресс», рекламное агентство «Промо», телеканал «Ника Плюс», редакция изданий «Петрозаводск говорит» и ТВР «Панорама», радио «Дача» и «Радио родных дорог».