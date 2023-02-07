Школьники из ЛНР приедут на отдых в Карелию

В Карелию во время каникулы приедут на отдых дети из Луганской Народной Республики. Как сделать так, чтобы поездка в республику для ребят была комфортной и интересной? Об этом председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович говорил с председателем парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галиной Гореликовой и с министром образования и спорта республики Романом Голубевым.

В ходе встречи обсудили организационные моменты, в том числе программу поездки.

Во время каникул школьники из ЛНР смогут не только увидеть наши достопримечательности и отдохнуть, но и ознакомиться с высшими и средними и учебными заведениями Карелии. О поездке, напомню, мы договорились в Луганске на встрече с председателем Народного совета ЛНР, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Денисом Мирошниченко,

- написал Шандалович на своей странице во «ВКонтакте»

На встрече также рассмотрели ход строительства новых школ в Карелии. До конца года планируется ввести в эксплуатацию четыре современные школы в Кеми, Медвежьегорске, Деревянке и в Суоярви. Сейчас работы идут по графику. Первый звонок в школах прозвенит для учеников и учителей 1 сентября 2024 года.

В этом году федеральная программа капремонта в Карелии охватывает 29 школьных зданий, расположенных в Петрозаводске, Лахденпохском, Лоухском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Медвежьегорском, Олонецком и Пудожском районах. Работы проводятся в срок, часть небольших объектов уже сдана,

- рассказал председатель карельского парламента.

Что касается предстоящего капитального ремонта школы № 1 в Медвежьегорске, то проектно-сметная документация готова. Министерство образования и спорта республики включит ее в заявку от Карелии для участия в федеральной программе капремонта школ, как только будет объявлен отбор.