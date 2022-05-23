Школьник получил удар ножом в грудь от подруги в Петербурге

В Санкт-Петербурге школьника госпитализировали после тяжелого ранения. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в Колпино вечером 22 мая. Скорая помощь была вызвана для оказания помощи восьмикласснику - юноша имел ранение груди. Медикам пострадавший рассказал, что упал на арматуру, эту версию подтвердил и его брат. Врачи сообщили в полицию о том, что у молодого человека кровь в легких и колото-резаная рана груди.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая установила, что потерпевшего могла ударить ножом восьмиклассница во время игры. Школьницу вызвали в отдел полиции, она явилась вместе с матерью. Предполагаемое орудие преступления у нее изъяли. Фото: pixabay.com/SoFuego