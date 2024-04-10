Школьница вылила уксус в коляску годовалого ребенка и обожгла его
Ученица младших классов в Калининградской области вылила уксус в коляску, где лежала годовалая девочка. Малышка получила ожоги, передает «Клопс», ссылаясь на мать пострадавшего ребенка.
Женщина рассказала, что уксус в коляску вылила восьмилетняя соседка. Она сделала это якобы случайно, когда несла бабушке бутылку с 70-процентным уксусом. Школьница хотела завязать шнурок и поставила в коляску уксус, он разлился.
Годовалая девочка получила ожоги после того, как мама положила ее в коляску. Женщина поняла, что у ее дочки ожог, только когда почувствовала в подъезде запах уксуса.
- Пятна становились краснее, появились волдыри. Мы поехали в больницу,
- сообщила она.
Врачи диагностировали химический ожог тазобедренного сустава и нижней конечности, ожоговые раны первой степени с единичными пузырями до семи процентов поверхности тела.
Женщина не верит, что соседка вылила в коляску уксус случайно. По ее словам, школьница и прежде бросала в коляску мусор.
Сделавшие ребенку перевязку врачи сообщили о случившемся в полицию, приехали сотрудники ПДН. // фото: freepik.com