Школьница вылила уксус в коляску годовалого ребенка и обожгла его

Ученица младших классов в Калининградской области вылила уксус в коляску, где лежала годовалая девочка. Малышка получила ожоги, передает «Клопс», ссылаясь на мать пострадавшего ребенка.

Женщина рассказала, что уксус в коляску вылила восьмилетняя соседка. Она сделала это якобы случайно, когда несла бабушке бутылку с 70-процентным уксусом. Школьница хотела завязать шнурок и поставила в коляску уксус, он разлился.

Годовалая девочка получила ожоги после того, как мама положила ее в коляску. Женщина поняла, что у ее дочки ожог, только когда почувствовала в подъезде запах уксуса.

- Пятна становились краснее, появились волдыри. Мы поехали в больницу,

- сообщила она.

Врачи диагностировали химический ожог тазобедренного сустава и нижней конечности, ожоговые раны первой степени с единичными пузырями до семи процентов поверхности тела.

Женщина не верит, что соседка вылила в коляску уксус случайно. По ее словам, школьница и прежде бросала в коляску мусор.

Сделавшие ребенку перевязку врачи сообщили о случившемся в полицию, приехали сотрудники ПДН. // фото: freepik.com