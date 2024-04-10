Люди провалились под лед Онежского озера в Карелии

Вечером 10 апреля под лед Онежского озера провалились люди. Это произошло около острова Суйсарь, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.

Сообщение о ЧП поступило на пульт экстренных служб в 16:00 в среду. На помощь попавшим в беду выдвинулись спасатели на судне на воздушной подушке.

До прибытия спасателей пострадавшие смогли сами выбраться из воды на лед. Людей нашли и доставили на берег. // фото: КРПСС/ВКонтакте