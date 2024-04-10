Автоледи в Кондопоге хваталась за форму полицейского и была наказана

Жительницу Кондопоги остановил патруль ДПС, заподозрив в пьяном вождении. Однако автоледи всячески противилась общению с сотрудниками полиции, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Документы она предъявлять не стала, на неоднократные требования покинуть автомобиль не реагировала. Когда ее попытались препроводить в патрульную машину, стала хватать полицейского форменную одежду.

В итоге на женщину составили административный протокол. Суд признал ее виновной в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и оштрафовал на две тысячи рублей. // фото: pixabay.com