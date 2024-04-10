Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

Вечером 10 апреля два автомобиля столкнулись в Петрозаводске. Авария попала в кадр камеры уличного видеонаблюдения, ролик опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, две легковушки врезались друг в друга на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской. Это было в 16:28, один из автомобилей двигался на большой скорости.

Одна машина двигалась прямо, другая поворачивала. Удар был таким сильным, что оба автомобиля отбросило, оба получили сильные повреждения в ДТП. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте