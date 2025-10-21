«Школа питания» от «Пятёрочки» выходит на новый уровень

Проект охватил уже более 800 тыс. участников от Калининграда до Владивостока. Теперь занятия доступны для дошкольников и студентов колледжей

Фото: Торговая сеть "Пятерочка"

Торговая сеть «Пятёрочка» при поддержке ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» и Агентства стратегических инициатив расширяет охват образовательного проекта «Школа питания» и объявляет о начале нового сезона уроков по здоровому образу жизни.

Теория плюс практика

Проект входит в программу устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» и направлен на формирование у детей осознанного отношения к питанию. Программа включает в себя цикл теоретических и практических занятий: прохождение тестов на онлайн-платформе, тестов на онлайн-платформе, уроки в классе или дома. Темы занятий — интуитивный выбор и правильное хранение полезных продуктов, приготовление сбалансированных блюд для всей семьи.

Инициатива стартовала в феврале 2023 года в трёх регионах, в 2023/24 учебном году уроки охватили уже 71 регион, впервые прошла «Здоровая Олимпиада» — интеллектуальное онлайн-соревнование, а общее число участников достигло 252 тысяч. По итогам прошлого учебного года в проекте приняли участие 397 тысяч человек из 74 регионов, а «Здоровая Олимпиада» прошла во второй раз.

В новом учебном году к проекту присоединятся студенты средних профессиональных учебных заведений и дети 5–7 лет из детских садов. Программа для дошкольников будет рассчитана на одну неделю и включать в себя серию занятий и дополнительных активностей, а также домашнее задание для семейного выполнения.

Методические материалы разработаны квалифицированными педагогами и методистами по инициативе «Пятёрочки» при содействии проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». Они соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), Федеральной общеобразовательной программы (ФООП) и Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) и основаны на проверенных научных данных.

Всё необходимое для педагогов

Проект предоставляет педагогам полный набор ресурсов: методические рекомендации, презентации, рецепты, наглядные пособия, карточки и видеоролики.

Программа адаптирована для разных возрастных групп: дошкольников, учащихся 1–4, 5–8 и 9–11 классов, а также студентов колледжей.

Как принять участие

Подать заявку на участие можно на сайте школапитания.рф до 1 марта 2026 года. Все зарегистрировавшиеся получат доступ к учебным материалам, сертификаты об участии и подарки от партнёров проекта.

Знания, полученные на уроках, участники смогут применить на «Здоровой Олимпиаде» в апреле 2026 года — единственном в России конкурсе, посвящённом здоровому образу жизни. Мероприятие включено в перечень, рекомендованный Министерством просвещения РФ на 2025/26 учебный год. Победители онлайн-соревнования получат денежные призы.

*ФГОС — Федеральный государственный образовательный стандарт

**ФООП — Федеральная общеобразовательная программа

***ФОП ДО — федеральная образовательная программа дошкольного образования

Фото: Торговая сеть "Пятерочка".

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