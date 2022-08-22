Школа китайского языка и каллиграфии приглашает на открытый урок

Ванмэй — единственная школа китайского языка и каллиграфии в Карелии

Здесь проходят занятия с носителями языка прямиком из Китая.

В школу приглашают детей, школьников, студентов и взрослых. Для любого возраста найдется подход. Самому младшему ученику школы – 3 года. А самой старшей ученице – 76. В школе есть возможность не только изучить язык, но и познакомиться с традициями, обычаями, особенностями Китая.

Школа помогает в подготовке HSK, необходимого для поступления в китайские вузы.

Открытые уроки в школе Ванмэй – это регулярная и интересная практика. Она позволяет посмотреть, что происходит на уроках, как он строится, что нового узнают ученики, насколько это легко и увлекательно. Только прошёл очередной открытый урок, а преподаватели школы уже приглашают на новую встречу. Ученики и учителя знакомятся, учат первые слова, выводят первые иероглифы, получают подарки и сертификаты.

Преподаватели школы приглашают на открытый урок 24 августа в 18:00.

Он пройдет в CreatePtz на Казарменской, 4 (восточный корпус).

Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezmfoZPKpZw2BcgV9mD0UvdvSoajKOndZgEVkmLb-RVqS_AQ/viewform



На правах рекламы. О правилах участия и количестве подарков можно узнать в официальной группе организатора : https://vk.com/wanmei.chinece.