Школа китайского языка и каллиграфии приглашает на открытый урок
Ванмэй — единственная школа китайского языка и каллиграфии в Карелии
Здесь проходят занятия с носителями языка прямиком из Китая.
В школу приглашают детей, школьников, студентов и взрослых. Для любого возраста найдется подход. Самому младшему ученику школы – 3 года. А самой старшей ученице – 76. В школе есть возможность не только изучить язык, но и познакомиться с традициями, обычаями, особенностями Китая.
Школа помогает в подготовке HSK, необходимого для поступления в китайские вузы.
Открытые уроки в школе Ванмэй – это регулярная и интересная практика. Она позволяет посмотреть, что происходит на уроках, как он строится, что нового узнают ученики, насколько это легко и увлекательно. Только прошёл очередной открытый урок, а преподаватели школы уже приглашают на новую встречу. Ученики и учителя знакомятся, учат первые слова, выводят первые иероглифы, получают подарки и сертификаты.
Преподаватели школы приглашают на открытый урок 24 августа в 18:00.
Он пройдет в CreatePtz на Казарменской, 4 (восточный корпус).
Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezmfoZPKpZw2BcgV9mD0UvdvSoajKOndZgEVkmLb-RVqS_AQ/viewform
На правах рекламы. О правилах участия и количестве подарков можно узнать в официальной группе организатора : https://vk.com/wanmei.chinece.