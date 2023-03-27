Школа и ряд домов остались без отопления в Петрозаводске

Сегодня в 14:25 в Петрозаводске произошло отключение теплоснабжения на Голиковке. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без отопления осталась школа №27. Также тепла нет в ряде домов на улице Машезерской.

Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы. Время их завершения не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»