Молодая жительница Карелии убила избивавшего ее сожителя

В Сортавале осуждена 36-летняя местная жительница. Женщину обвиняли в убийстве, совершенном при превышении пределов самообороны, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, преступление было совершено в октябре 2022 года. Женщина поссорилась со своим сожителем из-за употребления алкоголя. Мужчина разозлился и несколько раз ударил возлюбленную. Горожанка ответила - она взяла нож и нанесла один удар мужчине в живот. Тот умер на месте.

Суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ сроком полтора года. Также с осужденной взыскано 600 тысяч рублей в пользу брата погибшего. // Фото: freepik.com