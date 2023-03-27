Авария на сетях оставила жителей Суоярви без воды

Трудности с водой вновь испытывают жители Суоярви. В городе в воскресенье, 26 марта, произошла авария на сетях. Горожане сидят без воды больше суток.

По словам главы муниципального округа Романа Петрова, в результате поломки привода насоса вышел из строя насос, подающий воду в централизованную систему.

Из оставшихся четырех насосов к работе готов лишь один. Но насос выдает давление 3 Атм. Этого недостаточно для обеспечения централизованным водоснабжением жителей, проживающих в верхних этажах многоквартирных домов.

С последствиями коммунальной аварии пытается справиться компания ООО «Гидроресурс». По мнению Петрова, ремонтные работы и техобслуживание оборудования не приводят к положительным результатам водоснабжения Суоярви. Чиновник считает, что нужно полностью заменить изношенные насосы на центральном водозаборе. // фото на главной «Петрозаводск говорит»/ в тексте со страницы Романа Петрова ВК