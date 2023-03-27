Пьяный житель Карелии вломился в чужую квартиру и избил хозяина

В полицию Костомукши на днях поступил сигнал о драке в подъезде жилого дома. На место был направлен наряд ППС. Стражи порядка задержали 36-летнего подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что 65-летний пенсионер утром услышал, как кто-то пытается открыть ключом его входную дверь. На пороге он обнаружил нетрезвого мужчину, который заявил, что живет в этой квартире. Он нанес хозяину несколько ударов и вломился в помещение.

Потерпевшему была оказана медицинская помощь. Подозреваемого доставили в отделение полиции. Следственный комитет возбудил в отношении него дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: freepik.com