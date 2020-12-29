Шестьсот человек отправили в войска из Карелии в ходе осеннего призыва

В ходе осеннего призыва в Карелии удалось призвать около шестисот молодых людей. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в военном комиссариате республики.

По утверждению нашего собеседника, таким образом военкомат выполнил плановые показатели по призыву. Точное количество срочников не называется: до окончания призыва еще два дня – он завершается 31 декабря.

Ранее правозащитник Сергей Табаков заявлял, что и в Карелии, и в России недобор призывников. По его словам, это было связано с эпидемией коронавируса, из-за которой затянулись стандартные процедуры. Спешка, по нашим данным, привела к нарушениям прав призывников. Портал «Петрозаводск говорит» рассказывал историю молодого человека, которого намеревались отправить в войска сразу после прохождения медицинской комиссии, хотя он намеревался обжаловать свою категорию годности.

В беседе с журналистом нашего издания военный комиссар Карелии Андрей Артемьев опроверг факты нарушений. По его словам, призыв проходит в штатном режиме, а молодого человека, который хотел покинуть сборный пункт после прохождения медкомиссии, никто не задерживал.