Шестиэтажный жилой дом обрушился в Санкт-Петербурге

Шестиэтажный жилой дом обрушился этой ночью на улице Гороховой в центре Петербурга. Под завалами не нашли ни живых, ни мертвых, сообщили в ГУ МЧС по городу. Сведений о пострадавших не поступало.

Инцидент случился в ночь на 20 декабря, первое сообщение поступило в 02:02 по московскому времени. Сначала рухнула нижняя часть несущей стены, примерно через два часа она полностью обрушилась.

Построенное в 1885 году здание ранее признали предаварийным, оно находилась на ремонте, поэтому людей незадолго до обрушения расселили, но не всех.

По данным Telegram-канала Shot, трещина в стене дома появилась год назад, но меры не были приняты.

Когда дом рухнул, приехали спасатели и эвакуировали оставшихся в целой части здания жильцов. Потом начали разбирать завалы, это делают 24 единицы техники и 89 человек личного состава РСЧС, а также 14 единиц техники и 56 человек личного состава от МЧС. В работах также задействовали 7 кинологических расчетов. Но под завалами не нашли ни мертвых, ни живых. // фото: прокуратура Санкт-Петербурга