Брокер Николь выманила у петрозаводчанина больше 3 миллионов рублей

Общение с девушкой на сайте знакомств закончилось для 42-летнего жителя Петрозаводска финансовыми потерями. Виртуальная подруга предложила мужчине заработать на бирже, сообщает Telegram-канал «Полиция Карелии».

Горожанин зарегистрировался по ее совету на интернет-платформе и открыл счет. Девушка отправила ему контакт брокера по имени Николь. Уже под ее руководством петрозаводчанин начал «торговать на бирже».

Каждый раз он переводил по несколько сотен тысяч рублей в цифровую валюту. Потом перечислял деньги на свой счет на бирже и преумножал инвестиции - так он думал. На самом деле мужчина отправлял деньги на счета мошенников.

Когда пришло время выводить деньги, он не смог этого сделать. Ущерб составил порядка 3 250 000 рублей. // фото: Kaifixed/ pixabay.com