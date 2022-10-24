Шесть партий хлебобулочной продукции изъяли в Карелии

О результатах мониторинга за качеством и безопасностью хлебобулочных и кондитерских изделий в Карелии рассказали в Роспотребнадзоре. За девять месяцев специалисты проверили 17 хозяйствующих субъектов, в том числе и местных производителей, а также исследовали в лабораториях 58 проб различных изделий.

Все хлебобулочные и кондитерские изделия прошли тест на качество и безопасность.

«Удельный вес несоответствующих проб хлебобулочных и кондитерских изделий по микробиологическим показателям составил 1,7%, что соответствует показателю за аналогичный период 2021г (1,9 %).»,

- отметили в ведомстве. Однако специалисты придрались к маркировке. В частности, маркировка хлеб «Дарницкий» петрозаводского хлебозавода «Сампо» и батон «Арбатские» от «Шуйского хлеба» не соответствовала требованиям техрегламента, поскольку не было указано функциональное назначение пищевой добавки.

Специалисты изъяли шесть партий хлебобулочной продукции весом 11 кг. Виновных решили наказать – вынесено предупреждение и постановление о штрафе в 150 тысяч рублей. (фото unsplash.com, Jude Infantini)