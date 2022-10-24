24 октября 2022, 20:55
50-летний мужчина пропал без вести в Прионежском районе
Михаил Третьяков пропал почти две недели назад, к его поискам подключились волонтеры
Добровольцы из «ЛизаАлерт» подключились к поискам пропавшего 50-летнего Михаила Валентиновича Третьякова.
О местонахождении мужчины ничего не известно с 12 октября. Он пропал в поселке Шуя в Прионежском районе. Поисковики сообщили приметы мужчины: худощавое телосложение, рост 170, глаза голубые, обрит наголо.
Из одежды – черная куртка, серый свитер, голубые джинсы, черные сапоги, черная кепка.