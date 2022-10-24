24 октября 2022, 20:55
Происшествия

50-летний мужчина пропал без вести в Прионежском районе

Михаил Третьяков пропал почти две недели назад, к его поискам подключились волонтеры

Добровольцы из «ЛизаАлерт» подключились к поискам пропавшего 50-летнего Михаила Валентиновича Третьякова.

О местонахождении мужчины ничего не известно с 12 октября. Он пропал в поселке Шуя в Прионежском районе. Поисковики сообщили приметы мужчины: худощавое телосложение, рост 170, глаза голубые, обрит наголо.

Из одежды – черная куртка, серый свитер, голубые джинсы, черные сапоги, черная кепка.

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Метки: 
новости Карелии
Прионежский район
ЛизаАлерт
Розыск
Михаил Третьяков