Шесть миллионов рублей выделяет Карелия для национальной культуры

Шесть районов Карелии получат по миллиону рублей на реализацию проектов, связанных с этнокультурным развитием территорий проживания коренных народов республики. Деньги выделяются под конкретные проекты-победители.

Так в Беломорском районе, это «Лавка Мастеров «Беломорские рукомесла». Благодаря выигранному трансферту, в районе будет создана ассоциация мастеров-ремесленников, появится электронная база их изделий. Авторы смогут размещать свои работы на торговой площадке Лавки (прежде всего это золотное шитье и народные поморские костюмы), которая будет организована на базе местного Дома культуры.

В Калевальском национальном районе, в рамках проекта «Мы здесь живем и край нам этот дорог!», в семи населенных пунктах установят таблички с названиями улиц на карельском и русском языках. Для местных жителей организуют курсы карельского языка, пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам, будет благоустроена площадка у Сосны Леннрота.

Прионежье победило в конкурсе проектом «Мы вместе!», что позволит теперь создать на территории района вепсский этнопарк «Kalarand» («Рыбный берег»). Задел для этого есть, ведь уже не первый год здесь проходит одноименный вепсский праздник.

Кроме того, в числе проектов-победителей:

- «Muamankieli – rahvahan hengi» («Родной язык – душа народа»), Олонецкий район;

- «Priažan lagevus («Пряжинские просторы»), Пряжинский район;

- «Визит-центр Медвежьегорского района», Медвежьегорский район.