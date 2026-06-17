Шесть человек погибли в страшном ДТП, двоих увезли в больницу

Две иномарки искорежило и разметало после лобового столкновения на дороге в российском регионе

Фото: стопкадр

Шесть человек погибли в результате дорожной аварии в Саратовской области, еще двое получили травмы. О дорожном происшествии сообщило региональное управление МВД.

Сегодня, 20 июня, на саратовской дороге столкнулись автомобили Renault Logan и Hyundai Accent.

«По предварительным данным, сегодня в 07:40 вблизи села Васильевка произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent. В результате ДТП шесть человек погибли, два человека доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Renault Logan получил серьезные повреждения — у машины сорвана крыша. Hyundai Accent после удара оказался за пределами проезжей части. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.