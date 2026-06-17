Огромная пробка на трассе «Сортавала» - автобус с детьми попал в ДТП

Машины встали после массового ДТП на трассе, где столкнулись легковушки и автобус

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Серьезная пробка образовалась сегодня, 20 июня, на трассе «Сортавала» после массовой дорожной аварии.

Движение встало утром в субботу на выезде из Петербурга - там столкнулись автобус и две легковые машины, сообщила «Фонтанка». На месте происшествия работает скорая.

Одна из легковых машин получила сильные повреждения: удар был и сзади — видимо, от автобуса, и спереди — вероятно, от такси, которое оказалось на обочине.

В автобусе, по словам очевидцев, везли детей. Потом их пересаживали в другой автобус.



По информации других СМИ, в частности, издания «Деловой Петербург», в аварию попали автобус и три легковых авто. В массовом ДТП, отмечает источник, пострадал один человек, пассажиры автобуса травм не получили. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.