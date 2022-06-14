Схема движения транспорта в центре Петрозаводска изменится

Схема движения транпорта в центре Петрозаводска изменится с 15 июня по 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На пересечении улиц Гоголя и Красноармейской продолжаются работы на коммунальных сетях. Реконструкция теплосетей запланирована на средней и крайней правой полосе дороги в направлении «Кукковка-Центр». Двустороннее движение будет обеспечено. Его организуют по участку дороги в направлении Центр-Кукковка. Поворот с полосы в сторону центра города на перекрестке будет осуществляться налево к Гоголевскому мосту.

Водителей просят руководствоваться временными знаками и сигналами светофора. Фото мэрии Петрозаводска